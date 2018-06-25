NASA: Двигатель «лунной базы» построит частная компания
Глава группы разработчиков силового модуля "лунной базы" DSG сообщил, что двигатель для проекта может создать частная корпорация по заказу космического ведомства. Пресс-релиз представлен на сайте NASA.
Авторы инициативы убеждены, что сотрудничество NASA и коммерческого рынка позволит внедрить ионные двигательные установки в частный сектор. Финальная версия лунного проекта позволит учесть интересы и коммерческих предприятий, и государственного ведомства. "Лунная база" DSG будет курсировать на орбите естественного спутника Земли, позволив готовить запуски для исследования дальнего космоса.
NASA составило список требований, которые в обязательном порядке должны учесть частные компании для участия в проекте DSG. При этом перечень критериев может быть пересмотрен в ходе реализации программы. Одновременно и жилые корпуса лунной станции могут отдать для сборки частным корпорациям.
Авторы инициативы убеждены, что сотрудничество NASA и коммерческого рынка позволит внедрить ионные двигательные установки в частный сектор. Финальная версия лунного проекта позволит учесть интересы и коммерческих предприятий, и государственного ведомства. "Лунная база" DSG будет курсировать на орбите естественного спутника Земли, позволив готовить запуски для исследования дальнего космоса.
NASA составило список требований, которые в обязательном порядке должны учесть частные компании для участия в проекте DSG. При этом перечень критериев может быть пересмотрен в ходе реализации программы. Одновременно и жилые корпуса лунной станции могут отдать для сборки частным корпорациям.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 20:15