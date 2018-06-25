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NASA: Двигатель «лунной базы» построит частная компания

Глава группы разработчиков силового модуля "лунной базы" DSG сообщил, что двигатель для проекта может создать частная корпорация по заказу космического ведомства. Пресс-релиз представлен на сайте NASA.

NASA: Двигатель «лунной базы» построит частная компания


Авторы инициативы убеждены, что сотрудничество NASA и коммерческого рынка позволит внедрить ионные двигательные установки в частный сектор. Финальная версия лунного проекта позволит учесть интересы и коммерческих предприятий, и государственного ведомства. "Лунная база" DSG будет курсировать на орбите естественного спутника Земли, позволив готовить запуски для исследования дальнего космоса.

NASA составило список требований, которые в обязательном порядке должны учесть частные компании для участия в проекте DSG. При этом перечень критериев может быть пересмотрен в ходе реализации программы. Одновременно и жилые корпуса лунной станции могут отдать для сборки частным корпорациям.
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 20:15
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