NASA: Двигатель «лунной базы» построит частная компания

Авторы инициативы убеждены, что сотрудничество NASA и коммерческого рынка позволит внедрить ионные двигательные установки в частный сектор. Финальная версия лунного проекта позволит учесть интересы и коммерческих предприятий, и государственного ведомства. "Лунная база" DSG будет курсировать на орбите естественного спутника Земли, позволив готовить запуски для исследования дальнего космоса.NASA составило список требований, которые в обязательном порядке должны учесть частные компании для участия в проекте DSG. При этом перечень критериев может быть пересмотрен в ходе реализации программы. Одновременно и жилые корпуса лунной станции могут отдать для сборки частным корпорациям.