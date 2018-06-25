Лифчик-счастливчик: Виктория Боня болела за Бельгию на мундиале в одном бюстгальтере

«Было жарко, так что выбора не оставалось, кроме как снять кофту и загорать», — оправдывается в Инстаграме Боня за свой откровенный образ.

«Ну и зачем выставлять свой бюст напоказ?», «Ну кто будет смотреть на поле, когда тут целых два мяча», «Еще бы голая пришла, тогда да...», «Новую грудь демонстрируются», «Пошлость неимоверное», «Особенно на оригинальной необработанной фотографии хороша, с синюшными дряблыми подмышками», «Ну да, пришлось ей снять кофту, так и поверили», — комментируют публикацию поклонники звезды.

Теперь 38-летняя Вика вполне может получить звание самой сексуальной фанатки Чемпионата мира по футболу-2018. Стоит только посмотреть, как девушка одевается на игры.Виктория Боня не стала скромничать и всем продемонстрировала пышную грудь на матче Бельгия — Тунис.Напомним, Боня уже давно проживает за рубежом, но Чемпионат мира по футболу, проходящий в России, разумеется, она пропустить не могла. Правда, примчалась девушка почему-то не на матч нашей сборной, а на игру Бельгия — Тунис, которая проходила в Москве.На футбольную битву знаменитость оделась явно не по погоде: воздушная юбка и красный тёплый свитшот. Из-за сильной жары красотке пришлось скинуть верхнюю одежду и остаться в бежевом бюсгальтере, обратив внимание болельщиков всех стран на свою грудь и торчащие соски.Фото с этой встречи Вика опубликовала у себя в микроблоге.Подписчики Виктории довольно неоднозначно прокомментировали соблазнительный лук. Кто-то оценил сочные формы знаменитости, а кто-то в пух и прах раскритиковал внешний вид девушки.