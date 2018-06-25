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Лифчик-счастливчик: Виктория Боня болела за Бельгию на мундиале в одном бюстгальтере

Бывшая участница скандального реалити-шоу Дом-2, а ныне модель и блогер Виктория Боня ведёт очень насыщенную светскую жизнь.

Теперь 38-летняя Вика вполне может получить звание самой сексуальной фанатки Чемпионата мира по футболу-2018. Стоит только посмотреть, как девушка одевается на игры.

Лифчик-счастливчик: Виктория Боня болела за Бельгию на мундиале в одном бюстгальтере

Виктория Боня не стала скромничать и всем продемонстрировала пышную грудь на матче Бельгия — Тунис.

Напомним, Боня уже давно проживает за рубежом, но Чемпионат мира по футболу, проходящий в России, разумеется, она пропустить не могла. Правда, примчалась девушка почему-то не на матч нашей сборной, а на игру Бельгия — Тунис, которая проходила в Москве.

На футбольную битву знаменитость оделась явно не по погоде: воздушная юбка и красный тёплый свитшот. Из-за сильной жары красотке пришлось скинуть верхнюю одежду и остаться в бежевом бюсгальтере, обратив внимание болельщиков всех стран на свою грудь и торчащие соски.

Лифчик-счастливчик: Виктория Боня болела за Бельгию на мундиале в одном бюстгальтере

Фото с этой встречи Вика опубликовала у себя в микроблоге.

«Было жарко, так что выбора не оставалось, кроме как снять кофту и загорать», — оправдывается в Инстаграме Боня за свой откровенный образ.

Подписчики Виктории довольно неоднозначно прокомментировали соблазнительный лук. Кто-то оценил сочные формы знаменитости, а кто-то в пух и прах раскритиковал внешний вид девушки.

Лифчик-счастливчик: Виктория Боня болела за Бельгию на мундиале в одном бюстгальтере

«Ну и зачем выставлять свой бюст напоказ?», «Ну кто будет смотреть на поле, когда тут целых два мяча», «Еще бы голая пришла, тогда да...», «Новую грудь демонстрируются», «Пошлость неимоверное», «Особенно на оригинальной необработанной фотографии хороша, с синюшными дряблыми подмышками», «Ну да, пришлось ей снять кофту, так и поверили», — комментируют публикацию поклонники звезды.
 
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dzen / Спорт / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Вчера, 16:54
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