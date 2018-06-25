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Жители России могут оформить предзаказ на смартфон Nokia 5.1

Стало известно, что компания HMD Global объявила о начале приема заявок на предзаказ нового смартфона Nokia 5.1 в России. Пока что стоимость девайса не сообщается.

Жители России могут оформить предзаказ на смартфон Nokia 5.1


Аппарат предлагается в трех цветах – медном, синем и черном. Корпус выполнен из алюминия, что, несомненно, очень хорошо. Nokia 5.1 оснащен 5,5-дюймовым экраном с разрешением 2160 х 1080 пикселей и соотношением сторон 18:9.

Внутри работает 8-ядерный процессор MediaTek Helio P18. Его дополняют модули оперативной и постоянной памяти. В продажу вышло две
модификации – 2/16 и 3/32 Гб. Стоит отметить, что объем флеш-накопителя может быть увеличен за счет использования карты памяти на 128 Гб.

Что касается камер, то Nokia 5.1 предлагается с 16-мегапиксельным тыльным и 8-мегапиксельным фронтальным датчиками. За автономность смартфона ответит аккумуляторная батарея с показателем емкости в 3 тысячи мАч. В качестве программной основы работает операционная система Android One версии Oreo. При этом разработчики планируют обновить устройство до Android P.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:00
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