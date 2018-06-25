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Молодой певец из Сочи подал в суд на Александра Ревву за плагиат

Молодой певец из Сочи Руслан Кагарманов подал иск в суд на шоумена Александра Ревву за плагиат. Он обвиняет Ревву в том, что тот перепел и «исковеркал» песню «Чика», которую Кагарманов якобы написал два года назад.

Молодой певец из Сочи подал в суд на Александра Ревву за плагиат


По словам истца, написанная им композиция была размещена в социальных сетях еще в 2016 году. А недавно он услышал ее в исполнении Реввы в «беспонтовом» варианте.
Александр Ревва полностью отрицает тот факт, что «Чика» уже была написана и исполнена до него. Он считает, что молодое дарование хочет просто пропиариться за счет популярного ведущего Cоmedy Clab.

И тем не менее, первое заседание суда состоится уже в середине июля. Чем все закончится? Поживем – увидим.
 
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Казаренкова Вчера, 19:45
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