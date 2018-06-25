Молодой певец из Сочи подал в суд на Александра Ревву за плагиат

По словам истца, написанная им композиция была размещена в социальных сетях еще в 2016 году. А недавно он услышал ее в исполнении Реввы в «беспонтовом» варианте.Александр Ревва полностью отрицает тот факт, что «Чика» уже была написана и исполнена до него. Он считает, что молодое дарование хочет просто пропиариться за счет популярного ведущего Cоmedy Clab.И тем не менее, первое заседание суда состоится уже в середине июля. Чем все закончится? Поживем – увидим.