Компания Datsun анонсировал новую бюджетную модель для России

Помимо опубликованных тизеров, о грядущей новинке представители компании Datsun не сообщали. При этом японские производители описали своё новое транспортное средство, как автомобиль для активного отдыха, который они разрабатывают с учётом предпочтений российских автолюбителей.Стоит напомнить о том, что на российском рынке модельный ряд компании Datsun представляют только две модели – это седан on-Do, стоимостью от 380 тысяч рублей, и хэтчбек mi-Do, который предлагается по цене от 476 тысяч рублей.