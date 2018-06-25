Александр Гобозов был бы рад воссоединению с экс-женой Алианой Устиненко

При этом Гобозов вернулся на проект еще несколько месяцев назад, тогда как Алиана только недавно прилетела на Сейшелы вместе с их общим сыном Робертом.Гобозов расстался с Ольгой Жариковой, с корой безуспешно пытался строить отношения и теперь переключил все внимание на бывшую супругу и сына.Пара много проводит времени вместе и им даже удалось уладить некоторые разногласия.Гобозов поделился с поклонниками радостью, что теперь живет вместе с Устиненко и Робертом на одной вилле.«Все супер, я очень рад, что сын со мной. Мы с Алианой хорошо общаемся, живем на одной вилле. Мы с ней вместе, как родители Роберта. Периодически выезжаем куда-то, катаемся на байдарках по океану, ходим собирать ракушки», - рассказывает Александр.Среди поклонников телестройки все чаще возникают разговоры о воссоединении супругов Гобозовых.Примечательно, что сам Александр ранее заявлял, что не желает, чтобы Устиненко возвращалась на проект, тем более с сыном.