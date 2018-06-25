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Производство Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller стартовало в Калуге

На заводе «ПСМА Рус» в Калуге стартует производство новых микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller в новых комплектациях Business Lounge и Business VIP, которые будут реализовываться на российском рынке.

Производство Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller стартовало в Калуге


В российских дилерских центрах микроавтобусы Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer в указанных комплектациях уже доступны для заказа. Стоимость новых транспортных средств стартует от 2 799 900 рублей.

Стоит отметить, что данные микроавтобусы построены на одной платформе – в их основе лежит архитектура EMP2. Сиденья в новых комплектациях автомобилей имеют отделку из кожи и регулируются в трёх направлениях, а также салон имеет улучшенную шумоизоляцию.

В качестве силовой установки микроавтобусов выступает бензиновый агрегат Blue HDi объёмом 2,0 литра производительностью 150 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается «автомат» EAT6.

Отмечается, что в Калуге в апреле этого года микроавтобусы Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer начали производить в двух других модификациях – Feel и Active.
 
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Добавил: Алина Вчера, 19:15
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