Производство Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller стартовало в Калуге

В российских дилерских центрах микроавтобусы Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer в указанных комплектациях уже доступны для заказа. Стоимость новых транспортных средств стартует от 2 799 900 рублей.Стоит отметить, что данные микроавтобусы построены на одной платформе – в их основе лежит архитектура EMP2. Сиденья в новых комплектациях автомобилей имеют отделку из кожи и регулируются в трёх направлениях, а также салон имеет улучшенную шумоизоляцию.В качестве силовой установки микроавтобусов выступает бензиновый агрегат Blue HDi объёмом 2,0 литра производительностью 150 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается «автомат» EAT6.Отмечается, что в Калуге в апреле этого года микроавтобусы Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer начали производить в двух других модификациях – Feel и Active.