Производство Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller стартовало в Калуге
На заводе «ПСМА Рус» в Калуге стартует производство новых микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller в новых комплектациях Business Lounge и Business VIP, которые будут реализовываться на российском рынке.
В российских дилерских центрах микроавтобусы Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer в указанных комплектациях уже доступны для заказа. Стоимость новых транспортных средств стартует от 2 799 900 рублей.
Стоит отметить, что данные микроавтобусы построены на одной платформе – в их основе лежит архитектура EMP2. Сиденья в новых комплектациях автомобилей имеют отделку из кожи и регулируются в трёх направлениях, а также салон имеет улучшенную шумоизоляцию.
В качестве силовой установки микроавтобусов выступает бензиновый агрегат Blue HDi объёмом 2,0 литра производительностью 150 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается «автомат» EAT6.
Отмечается, что в Калуге в апреле этого года микроавтобусы Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer начали производить в двух других модификациях – Feel и Active.