Россияне выступают против продажи легких наркотиков наравне с алкоголем

Если брать во внимание мнение конкретно молодежи, здесь картина несколько иная. 17% молодых людей в возрасте от 18 до 24 и 13% в возрасте от 25 до 34 лет согласны с легализацией «мягких» наркотических средств.ВЦИОМ отмечает, что по статистике россияне за прошедшие десять лет стали более ответственными в своих поступках и более сознательно относятся к общественным процессам. Количество граждан, готовых заявить в полицию в случае установления фактов продажи или употребления наркотиков увеличилось с 57% до 73%.Напомним, что в опросе принимали участие 1600 респондентов. Опрос проводился в телефонном режиме. Вероятная погрешность цифровых выводов составляет 2,5%.