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Россияне выступают против продажи легких наркотиков наравне с алкоголем

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) в ходе проведенного опроса среди населения выяснил, что около 90% взрослых россиян выступают против продажи легких наркотиков наравне с алкоголем.


Россияне выступают против продажи легких наркотиков наравне с алкоголем


Если брать во внимание мнение конкретно молодежи, здесь картина несколько иная. 17% молодых людей в возрасте от 18 до 24 и 13% в возрасте от 25 до 34 лет согласны с легализацией «мягких» наркотических средств.
ВЦИОМ отмечает, что по статистике россияне за прошедшие десять лет стали более ответственными в своих поступках и более сознательно относятся к общественным процессам. Количество граждан, готовых заявить в полицию в случае установления фактов продажи или употребления наркотиков увеличилось с 57% до 73%.

Напомним, что в опросе принимали участие 1600 респондентов. Опрос проводился в телефонном режиме. Вероятная погрешность цифровых выводов составляет 2,5%.
 
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Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Вчера, 16:36
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