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Седокова не подписала мировое соглашение на воспитание дочери с Чернявским

В Сети появились новые подробности скандала, связанного с певицей Анной Седоковой и ее бывшим супругом Максимом Чернявским. Исполнительница якобы еще не подписала предложенное с бизнесменом на мировое соглашение, касающееся воспитания их дочери Моники.

Сейчас распространились слухи об истинной причине разлада Анны Седоковой и Максима Чернявского. В микроблоге у бизнесмена опубликовали информацию, что исполнительница не рассказывает публике правду и скрывает все подробности.

Седокова не подписала мировое соглашение на воспитание дочери с Чернявским

Седоковой предложили принять участие в «Вокруг света во время декрета». Певица захотела, чтобы в съемках была задействована и ее дочка Моника, хотя обучение девочки в Лос-Анджелесе в это же время уже начиналось. Бывший супруг Анны был против, чтобы их наследница пропускала школу.

Седокова не подписала мировое соглашение на воспитание дочери с Чернявским

Семья Чернявского испугалась, что Седокова способна незаконным путем вывезти девочку из США. Тогда Максим в судебном порядке потребовал, чтобы у Моники был надзиратель. Исполнительнице якобы не запрещали видеться с дочерью и проводить время вместе. Анне предложили подписать мировое соглашение, но она отказалась. Только с этим документом девочка сможет покинуть Лос-Анджелес.
 
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Добавил: Валентина Макушина Вчера, 19:00
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