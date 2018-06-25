Седокова не подписала мировое соглашение на воспитание дочери с Чернявским
В Сети появились новые подробности скандала, связанного с певицей Анной Седоковой и ее бывшим супругом Максимом Чернявским. Исполнительница якобы еще не подписала предложенное с бизнесменом на мировое соглашение, касающееся воспитания их дочери Моники.
Сейчас распространились слухи об истинной причине разлада Анны Седоковой и Максима Чернявского. В микроблоге у бизнесмена опубликовали информацию, что исполнительница не рассказывает публике правду и скрывает все подробности.
Седоковой предложили принять участие в «Вокруг света во время декрета». Певица захотела, чтобы в съемках была задействована и ее дочка Моника, хотя обучение девочки в Лос-Анджелесе в это же время уже начиналось. Бывший супруг Анны был против, чтобы их наследница пропускала школу.
Семья Чернявского испугалась, что Седокова способна незаконным путем вывезти девочку из США. Тогда Максим в судебном порядке потребовал, чтобы у Моники был надзиратель. Исполнительнице якобы не запрещали видеться с дочерью и проводить время вместе. Анне предложили подписать мировое соглашение, но она отказалась. Только с этим документом девочка сможет покинуть Лос-Анджелес.
Сейчас распространились слухи об истинной причине разлада Анны Седоковой и Максима Чернявского. В микроблоге у бизнесмена опубликовали информацию, что исполнительница не рассказывает публике правду и скрывает все подробности.
Седоковой предложили принять участие в «Вокруг света во время декрета». Певица захотела, чтобы в съемках была задействована и ее дочка Моника, хотя обучение девочки в Лос-Анджелесе в это же время уже начиналось. Бывший супруг Анны был против, чтобы их наследница пропускала школу.
Семья Чернявского испугалась, что Седокова способна незаконным путем вывезти девочку из США. Тогда Максим в судебном порядке потребовал, чтобы у Моники был надзиратель. Исполнительнице якобы не запрещали видеться с дочерью и проводить время вместе. Анне предложили подписать мировое соглашение, но она отказалась. Только с этим документом девочка сможет покинуть Лос-Анджелес.