В Китае автопогрузчик въехал в толпу людей

Рано утром вилочный автопогрузчик врезался в людскую толпу, стоящую на конечной станции общественного транспорта. Своими действиями водитель нанес смертельные травмы одному из людей, а более десятка – покалечил. Кроме того, владельцы припаркованных поблизости автомобилей также отметили причиненный ущерб.Полиция города предприняв несколько безуспешных попыток остановить преступника, застрелила его.Установили личность скончавшегося преступника. Мотив, толкнувший его на подобное, пока не сообщается.