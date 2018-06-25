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В Китае автопогрузчик въехал в толпу людей

В Китае автопогрузчик протаранил людей на остановке. При этом порядка десяти получили травмы и один человек погиб.

В Китае автопогрузчик въехал в толпу людей


Рано утром вилочный автопогрузчик врезался в людскую толпу, стоящую на конечной станции общественного транспорта. Своими действиями водитель нанес смертельные травмы одному из людей, а более десятка – покалечил. Кроме того, владельцы припаркованных поблизости автомобилей также отметили причиненный ущерб.

Полиция города предприняв несколько безуспешных попыток остановить преступника, застрелила его.
Установили личность скончавшегося преступника. Мотив, толкнувший его на подобное, пока не сообщается.
 
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 16:23
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