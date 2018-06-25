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Егор Крид с Дарьей Клюкиной снялись вместе на видео после шоу «Холостяк»

Известный исполнитель Егор Крид прояснил ситуацию по поводу его отношений с Дарьей Клюкиной. После завершения шоу «Холостяк», где девушка стала победительницей, певец хранил молчание. Теперь вместе пара появилась на видеоролике, который был опубликован в Instagram.

Егор Крид признался, что едва ли не под каждым постом в Instagram его спрашивают: «Где пост про Дашу?». Исполнитель на обнародованном видеоролике отметил, что никакую специальную публикацию, которая будет посвящена победительнице шоу «Холостяк» Дарье Клюкиной, писать не будет.

Егор Крид с Дарьей Клюкиной снялись вместе на видео после шоу «Холостяк»

Далее Крид навел камеру своего смартфона на саму девушку, с которой гулял по вечерней Москве. На ролике и Егор, и Клюкина выглядят весьма счастливыми.

Подписчики заметили, что исполнитель смотрит на победительницу шоу «Холостяк» также тепло, как и на телепроекте. На ролике Клюкина постоянно смеется, но ничего конкретного никто не говорит. Теперь фанатам остается догадываться, встречаются ли на самом деле Дарья и Егор. В то же время поклонники исполнителя верят в лучшее. Некоторые заступились за Крида, заявив, что исполнитель не обязан отчитываться о каждом совершенном своем поступке.

Егор Крид с Дарьей Клюкиной снялись вместе на видео после шоу «Холостяк»

К слову, сегодня у знаменитости день рождения, Криду исполнилось 24 года.
 
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Валентина Макушина Вчера, 18:45
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