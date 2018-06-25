Егор Крид с Дарьей Клюкиной снялись вместе на видео после шоу «Холостяк»

Публикация от Егор Крид (@egorkreed) 24 Июн 2018 в 2:06 PDT

Егор Крид признался, что едва ли не под каждым постом в Instagram его спрашивают: «Где пост про Дашу?». Исполнитель на обнародованном видеоролике отметил, что никакую специальную публикацию, которая будет посвящена победительнице шоу «Холостяк» Дарье Клюкиной, писать не будет.Далее Крид навел камеру своего смартфона на саму девушку, с которой гулял по вечерней Москве. На ролике и Егор, и Клюкина выглядят весьма счастливыми.Подписчики заметили, что исполнитель смотрит на победительницу шоу «Холостяк» также тепло, как и на телепроекте. На ролике Клюкина постоянно смеется, но ничего конкретного никто не говорит. Теперь фанатам остается догадываться, встречаются ли на самом деле Дарья и Егор. В то же время поклонники исполнителя верят в лучшее. Некоторые заступились за Крида, заявив, что исполнитель не обязан отчитываться о каждом совершенном своем поступке.К слову, сегодня у знаменитости день рождения, Криду исполнилось 24 года.