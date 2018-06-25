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Аквариумная рыбка может восстановить свой спинной мозг стволовыми клетками

По всему телу водного обитателя живут стволовые клетки, данный факт помогает ему восстановить полностью, всего за несколько дней, свое состояние даже в случае нанесения тяжелой травмы.

Как выяснили ученые, у крохотной рыбки данио-рерио есть способность восстановить повреждение спинного мозга. Исследователи смогли заснять, посредством микроскопа, удивительные действия. Эксперимент заключался в сознательном повреждении спины данио-рерио, что привело к параличу рыбы. Но животное активировало процессы регенерации, причем клетки двигались друг к другу и снова соединялись в форму цельного позвоночника. А после, рыба продолжает благополучно плавать.

Аквариумная рыбка может восстановить свой спинной мозг стволовыми клетками


Как рассказал доктор Ян Каслин, что в природе, для данио-рерио получить характерную травму не проблема. По истечении примерно двух дней она выздоравливает. Последние опыты позволили сфотографировать и заснять все на видео, которое представили ученым в Мельбурне, в ходе Международного собрания исследователей, по теме стволовых клеток.

Опыты также показали, что стволовые клетки подобного рода есть во всем теле рыбок. Они и помогают излечиваться от травм. До этого было загадкой, зачем данио-рерио постоянно проводят время во сне, и только сейчас выяснилось, что таким образом активируется регенерация. Есть уточнения от Яна Каслина, который рассказал, что открытие было сделано им при исследовании характеристик и создания лекарства для болезни Паркинсона.

Целью ученого было вызвать у рыбы недуг, для эксперимента подошел данио-рерио, по причине совпадения ее генов с самыми важными человеческими на 70%. Исследователем удалялись из мозга рыбы нейроны, но они тут же восстанавливались. Болезнь Паркинсона так и не вызывалась, пока не был сделан вывод, что они просто регенерируются рыбой.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 18:15
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