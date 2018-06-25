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В Челябинской области старшеклассница умерла от отравления алкоголем

В Челябинской области две подружки-старшеклассницы получили острое алкогольное отравление. Впоследствии одна из них скончалась.

В Челябинской области старшеклассница умерла от отравления алкоголем


СМИ сообщают, что в Магнитогорске в ночь на субботу двух подружек 15-ти и 12-ти лет угостил алкогольной «отверткой» некий взрослый незнакомец. Девочки взяли спиртное с собой на вечеринку, где и выпили. Когда подростки уже были дома, им стало плохо.

В больнице младшую из девочек медикам удалось откачать, а старшая погибла от острой алкогольной интоксикации.

Сотрудники полиции открыли уголовное производство по факту оказания услуг, не отвечающим ТБ и повлекшим гибель человека. В настоящее время известна точка, где были куплены «отвертки»: оттуда изъяли всю продукцию. Полиция разыскивает взрослого мужчину, купившего старшеклассницам угощение.
 
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 18:00
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