В Челябинской области старшеклассница умерла от отравления алкоголем

СМИ сообщают, что в Магнитогорске в ночь на субботу двух подружек 15-ти и 12-ти лет угостил алкогольной «отверткой» некий взрослый незнакомец. Девочки взяли спиртное с собой на вечеринку, где и выпили. Когда подростки уже были дома, им стало плохо.В больнице младшую из девочек медикам удалось откачать, а старшая погибла от острой алкогольной интоксикации.Сотрудники полиции открыли уголовное производство по факту оказания услуг, не отвечающим ТБ и повлекшим гибель человека. В настоящее время известна точка, где были куплены «отвертки»: оттуда изъяли всю продукцию. Полиция разыскивает взрослого мужчину, купившего старшеклассницам угощение.