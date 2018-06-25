Ученые: Муссоны очищают воздух над Азией, разнося загрязнение по планете

Каждый год Азию накрывает коричневое облако из газа и пыли, которое исчезает в период летних муссонов, уносящих загрязненные массы с азиатской территории. Именно летом влажные тропические облака, сформировавшиеся над океаном, проходят мощными дождями над Азией, забирая смог над Индией, Пакистаном и Китаем.Известно, что именно в Азии повышенный уровень загрязнения атмосферы по причине сжигания природных источников топлива. Для анализа состава муссонов использовался самолет, пролетавший сквозь тропические массы. Оказалось, антициклоны поднимали пыль и копоть на высоту свыше 15 тыс. км, откуда впоследствии загрязнение разносилось по планете.