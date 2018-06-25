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ЧМ-2018: Болельщики массово «отдают честь» Артему Дзюбе

С легкой руки тренера российской сборной Станислава Черсесова и форварда команды Артема Дзюбы был запущен массовый флешмоб. Теперь болельщики из разных стран «отдают честь», приветствуя победы россиян и желая удачи лично Дзюбе.

ЧМ-2018: Болельщики массово «отдают честь» Артему Дзюбе

Напомним, все началось с того, что в игре с Саудовской Аравией Черчесов после очередного забитого гола по-военному поприветствовал своего нападающего.

В следующей игре, когда на поле россияне встретились с Египтом, после удачного попадания в ворота противника Артем Дзюба также «отдал честь» своему наставнику. При этом отдавая правой рукой честь, левой он прикрыл голову, поскольку, как говорится, к пустой голове руку не прикладывают.

ЧМ-2018: Болельщики массово «отдают честь» Артему Дзюбе

И хотя смысл этого жеста поняли не все зарубежные фанаты, многие из них принялись поздравлять российского спортсмена, желая ему стать первым бомбардиром на нынешнем чемпионате. Не всем удавалось правильно выговорить фамилию Дзюбы, зато делалось это с большим энтузиазмом и искренностью.

Артему Дзюбе удалось забить на ЧМ-2018 два гола и сделать одну голевую передачу. Через несколько часов он примет участие в игре Сборной РФ и Уругвая в Самаре.

 
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dzen / Спорт
Добавил: Ирина Семчишина Вчера, 14:13
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