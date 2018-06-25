Фанаты Ольги Бузовой устроили танцы в BUZfood
С момента открытия ресторана Ольги Бузовой на Цветном бульваре в Москве прошло две недели, но, несмотря на негативные прогнозы недоброжелателей, заведение продолжает процветать.
Поклонникам ведущей «Дом-2» нравится обстановка в BUZfood, а также качество и стоимость блюд в ресторане.
Песни поящей телезвезды постоянно звучат в зале заведения, а недавно фанаты даже устроили флэшмоб, станцевав дружно под песню Ольги Бузовой «Мало половин».
Отметим, знаменитость умело подогревает интерес и к своей персоне и к своему ресторану, периодически появляясь среди посетителей.
Так что у поклонников Бузовой есть шанс увидеть кумира «вживую» и даже сделать с ней селфи.
На данный момент Ольга занята в съемках нового шоу канала ТНТ «Замуж за Бузову», в рамках которого будет искать себе «вторую половинку».
Поклонникам ведущей «Дом-2» нравится обстановка в BUZfood, а также качество и стоимость блюд в ресторане.
Песни поящей телезвезды постоянно звучат в зале заведения, а недавно фанаты даже устроили флэшмоб, станцевав дружно под песню Ольги Бузовой «Мало половин».
Отметим, знаменитость умело подогревает интерес и к своей персоне и к своему ресторану, периодически появляясь среди посетителей.
Так что у поклонников Бузовой есть шанс увидеть кумира «вживую» и даже сделать с ней селфи.
На данный момент Ольга занята в съемках нового шоу канала ТНТ «Замуж за Бузову», в рамках которого будет искать себе «вторую половинку».