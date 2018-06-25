Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Греции

По сообщениям американской геологическая службы, очаг землетрясения залегал на глубине около тридцати километров, а эпицентр расположился в 26 километрах к западу от города Метони. В данном населенном пункте проживают более двух тысяч человек.Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало. Будут ли афтершоки, прогнозировать пока не спешат. Остается надеяться, что беда минет жителей Греции.