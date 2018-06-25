Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Греции
Как сообщила сейсмологическая лаборатория Афинского университета, сегодня в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,3 по шкале Рихтера. Стихийное бедствие случилось в Ионическом море недалеко от полуострова Пелопоннес.
По сообщениям американской геологическая службы, очаг землетрясения залегал на глубине около тридцати километров, а эпицентр расположился в 26 километрах к западу от города Метони. В данном населенном пункте проживают более двух тысяч человек.
Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало. Будут ли афтершоки, прогнозировать пока не спешат. Остается надеяться, что беда минет жителей Греции.
По сообщениям американской геологическая службы, очаг землетрясения залегал на глубине около тридцати километров, а эпицентр расположился в 26 километрах к западу от города Метони. В данном населенном пункте проживают более двух тысяч человек.
Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало. Будут ли афтершоки, прогнозировать пока не спешат. Остается надеяться, что беда минет жителей Греции.
Происшествия
Добавил: Ирина Казаренкова Вчера, 14:23