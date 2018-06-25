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Ископаемое животное получило название в честь Барака Обамы и британского натуралиста

Учеными Калифорнийского университета Риверсайде (США) обнаружены неизвестные окаменелости двух существ, ориентировочное время жизни которых эдиакарский период (примерно от 635 до 542 млн. лет назад). Это доисторический промежуток времени, когда водоемы наполняли представители загадочных мягкотелых организмов, еще более примитивных, если сравнивать с представителями животных, эволюционировавших в следующем, кембрийском периоде.

Научное название новые, открытые учеными виды, получили в честь Барака Обамы, бывшего президента США и известного натуралиста Британии Дэвида Аттенборо. Размеры Obamus coronatus были очень маленькими (примерно 0,5 - 2 сантиметра), это представитель дискообразного существа, снабженного бороздками, расходящимися по спирали. Жили они на глубине, в толстом слое из органических веществ дна океана. Предполагается, что организмы не имели возможности совершать передвижение с одного места в другое. Ученые отметили, что название в честь Барака Обамы, скорее всего, ископаемое получило из-за пристрастия бывшего президента к науке.

Ископаемое животное получило название в честь Барака Обамы и британского натуралиста


Attenborites janeae, представляет из себя крошечное, в длину меньше сантиметра, яйцеобразной формы существо, обильно покрытое бороздками и гребешками. Обнаружили окаменелости на юге Австралии, в песчанике. Специалисты отмечают, что полное исчезновение эдиакарской биоты, наверняка произошло после кембрийского взрыва, период, когда наблюдается резкое увеличение ископаемых остатков живых существ.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 17:15
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