Ископаемое животное получило название в честь Барака Обамы и британского натуралиста

Научное название новые, открытые учеными виды, получили в честь Барака Обамы, бывшего президента США и известного натуралиста Британии Дэвида Аттенборо. Размеры Obamus coronatus были очень маленькими (примерно 0,5 - 2 сантиметра), это представитель дискообразного существа, снабженного бороздками, расходящимися по спирали. Жили они на глубине, в толстом слое из органических веществ дна океана. Предполагается, что организмы не имели возможности совершать передвижение с одного места в другое. Ученые отметили, что название в честь Барака Обамы, скорее всего, ископаемое получило из-за пристрастия бывшего президента к науке.Attenborites janeae, представляет из себя крошечное, в длину меньше сантиметра, яйцеобразной формы существо, обильно покрытое бороздками и гребешками. Обнаружили окаменелости на юге Австралии, в песчанике. Специалисты отмечают, что полное исчезновение эдиакарской биоты, наверняка произошло после кембрийского взрыва, период, когда наблюдается резкое увеличение ископаемых остатков живых существ.