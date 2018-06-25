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Настя Каменских заговорила о фантастической любви к туфлям

Известная исполнительница Настя Каменских заговорила о своей фантастической любви к покупке туфель. По признанию знаменитости, её главная слабость, как и у вымышленного персонажа из сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу, это подбор модной обуви.

Настя Каменских, в качестве рекламной интеграции с украинским обувным магазином опубликовала пост в своём Instagram. Исполнительница выложила фотографию, где держит несколько пар летних босоножек в руках.

Настя Каменских заговорила о фантастической любви к туфлям

Знаменитость написала, что во время шопинга ей постоянно вспоминаются серии из сериала «Секса в большом городе», ведь у одной из главных героинь Кэрри Брэдшоу величайшей любовью был не противоположный пол, а покупка туфель. Такие же чувства испытывает и Настя Каменских, особенно когда подбирает обувь на летний сезон.

Поскольку исполнительница публичная персона, ей необходимо в гардеробе просто колоссальное количество всевозможной обуви. Певица поинтересовалась у своих фанатов, испытывают ли они такую же тягу к обуви, как она.

Настя Каменских заговорила о фантастической любви к туфлям

Многие подписчики знаменитости подтвердили, что действительно не контролируют себя, когда заходят в магазин, где продаётся обувь, поскольку хотят приобрести огромное количество туфлей.
 
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Валентина Макушина Вчера, 17:00
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