АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших НЛО согласно исследованиям ученых
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Украина лидирует по заболеваемости туберкулезом в Европе и в мире

Украина лидирует по заболеваемости туберкулезом в Европе и в мире. Неутешительную статистику обнародовала Ульяна Супрун, и.о украинского министра здравоохранения, которую рядовые украинцы все чаще называют «доктором Смерть».

Украина лидирует по заболеваемости туберкулезом в Европе и в мире


На настоящий момент Украина занимает второе место в Европе по уровню заболеваемости туберкулезом. Что касается мировой статистики, то и здесь Незалежная признается одним из лидеров по заболеваемости мультирезистентной формой этого недуга.

По информации Ульяны Супрун, примерно каждый четвертый случай болезни представляет собой заражение мультирезистентным туберкулезом, который практически не поддается лечению современными препаратами.

Супрун назвала эпидемию туберкулеза «серьезной проблемой» для страны и государства в целом. По ее словам, за последние пять лет было разработано и протестировано несколько видов амбулаторной помощи больным, но в этой сфере предстоит еще немало работы.

Подсчитано, что каждый год в среднем 30 тысяч жителей Украины заболевают этой опасной инфекцией. Каждый день фиксируется смерть около 11 пациентов.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Ирина Семчишина Вчера, 16:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Конец света для человечества может скоро
Ученые: Болезнь Альцгеймера и синдром Дауна имеют
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших
Станислав Садальский вновь поставил под сомнение
Ученые доказали, что деньги успокаивают людей
Математики придумали новую задачу с возможность
Камера МКС зафиксировала огромный НЛО на орбите
Электрокары Tesla оказались менее экологичны, чем
Huawei Honor 10 получит опцию ускорения графики
На фото появился ухажер Ольги Бузовой
Ольгу Бузову опять раскритиковали за пошлость,
В России стартовали продажи внедорожника Jeep
Пентагон продемонстировал возможности
Вилюйские котлы: Древний внеземной ядерный
Представлена обновленная версия Chevrolet Spin
Xiaomi официально представила смартфон Redmi 6 Pro
Юлия Ефременкова уличила Сергея Кучерова в
Эксперт: Сборная России по футболу способна
Хавьер Маскерано: Месси в порядке, он пытается
В Xiaomi без шума анонсировали планшет Mi Pad 4
Крышка ноутбука CTL Chromebook NL7X может
Специалитсы Avast рассказали про 40% россиян не
Подписчики обвинили Антона Гусева в фальшивом
Скворцова заявила, что повышение пенсионного
YouTube разрешит зарабатывать больше денег
Ученые: Генная инженерия может превратить
СМИ сообщают о намерении Apple расширить линейку
GPS и ГЛОНАСС планируют перевести на
Николай Басков отказался раскрыть имя тайного
Свадебное фото Пелагеи и Ивана Телегина появилось
Просмотреть все новости