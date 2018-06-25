Украина лидирует по заболеваемости туберкулезом в Европе и в мире

На настоящий момент Украина занимает второе место в Европе по уровню заболеваемости туберкулезом. Что касается мировой статистики, то и здесь Незалежная признается одним из лидеров по заболеваемости мультирезистентной формой этого недуга.По информации Ульяны Супрун, примерно каждый четвертый случай болезни представляет собой заражение мультирезистентным туберкулезом, который практически не поддается лечению современными препаратами.Супрун назвала эпидемию туберкулеза «серьезной проблемой» для страны и государства в целом. По ее словам, за последние пять лет было разработано и протестировано несколько видов амбулаторной помощи больным, но в этой сфере предстоит еще немало работы.Подсчитано, что каждый год в среднем 30 тысяч жителей Украины заболевают этой опасной инфекцией. Каждый день фиксируется смерть около 11 пациентов.