Пользователи Сети решили, что Дмитрий Тарасов хочет стать вратарем

Бывший супруг Ольги Бузовой решил попробовать себя на новой позиции. Тарасов опубликовал в Инстаграме несколько снимков, сделанных во время тренировки на сборах «Локомотива» в Австрии.На удивление фолловеров, но на одной из фотографий пользователи Сети обнаружили полузащитника, стоящего в воротах в амплуа вратаря и отражающего мячи. К тому же в Москве Дмитрий предавался довольно-таки странной методике тренировок, учитывая его позицию полузащитника. Тарасову часто приходилось руками реагировать на загорающиеся круги.Зачем игроку, у которого контакт его рук с мячом полностью исключается, внезапно понадобилось отрабатывать реакцию этих самых рук, до сих пор остается загадкой.Тем не менее, кое-кто из поклонников смело заявил, что Тарасову сменили предназначение в команде, убрав его с позиции полузащитника на место вратаря. Сам же Дмитрий никаких пояснений к фотографиям не дает.