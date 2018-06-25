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Пользователи Сети решили, что Дмитрий Тарасов хочет стать вратарем

Такой вывод сделали подписчики известного футболиста, наблюдая его тренировку в Австрии.

Пользователи Сети решили, что Дмитрий Тарасов хочет стать вратарем

Бывший супруг Ольги Бузовой решил попробовать себя на новой позиции. Тарасов опубликовал в Инстаграме несколько снимков, сделанных во время тренировки на сборах «Локомотива» в Австрии.

На удивление фолловеров, но на одной из фотографий пользователи Сети обнаружили полузащитника, стоящего в воротах в амплуа вратаря и отражающего мячи. К тому же в Москве Дмитрий предавался довольно-таки странной методике тренировок, учитывая его позицию полузащитника. Тарасову часто приходилось руками реагировать на загорающиеся круги.

Пользователи Сети решили, что Дмитрий Тарасов хочет стать вратарем

Зачем игроку, у которого контакт его рук с мячом полностью исключается, внезапно понадобилось отрабатывать реакцию этих самых рук, до сих пор остается загадкой.

Тем не менее, кое-кто из поклонников смело заявил, что Тарасову сменили предназначение в команде, убрав его с позиции полузащитника на место вратаря. Сам же Дмитрий никаких пояснений к фотографиям не дает.
 
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 12:49
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