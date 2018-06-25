Хейтеры раскритиковали высокомерные манеры и мимику Ольги Бузовой

В комментариях подписчики критиковали наигранные эмоции знаменитости, которые вызывают у зрителей «ментальную тошноту».Помимо внешних данных злопыхатели очередной раз прошлись по вокальным данным Бузовой, а также негативно высказались комментаторы в адрес ее поведения.Сюжет видео из «сториз» Ольги разворачивался в ресторане, где артистка завершала съемочный день., - заявила на камеру ведущая «Дом-2».Пользователи нашли манеры Бузовой слишком напыщенными, а некоторые даже назвали звезду телестройки слабоумной.Антифанаты даже предположил, что у Бузовой начался паралич лица из-за многочисленных пластических операций, так как ее мимика остается неизменной.