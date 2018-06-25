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Хейтеры раскритиковали высокомерные манеры и мимику Ольги Бузовой

Очередная порция «сториз» в Instagram Ольги Бузовой вызвала волну хайпа в звезды.

В комментариях подписчики критиковали наигранные эмоции знаменитости, которые вызывают у зрителей «ментальную тошноту».

Хейтеры раскритиковали высокомерные манеры и мимику Ольги Бузовой

Помимо внешних данных злопыхатели очередной раз прошлись по вокальным данным Бузовой, а также негативно высказались комментаторы в адрес ее поведения.

Сюжет видео из «сториз» Ольги разворачивался в ресторане, где артистка завершала съемочный день.

«Ваше здоровье, мои любимые! Вечером бокальчик красного вина - это, кстати, иногда даже очень полезно», - заявила на камеру ведущая «Дом-2».

Хейтеры раскритиковали высокомерные манеры и мимику Ольги Бузовой

Пользователи нашли манеры Бузовой слишком напыщенными, а некоторые даже назвали звезду телестройки слабоумной.

Антифанаты даже предположил, что у Бузовой начался паралич лица из-за многочисленных пластических операций, так как ее мимика остается неизменной.
 
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 12:49
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