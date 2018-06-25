Самая уродливая собака в мире определена на конкурсе в США

Хозяйка собаки взяла его на воспитание у зоозащитников, которые, в свою очередь, забрали Жа-Жа с фермы, на которой он родился. «Щенячье» детство бульдога нельзя назвать счастливым: на ферме выводили собак в основном ради наживы и не очень пеклись о здоровье животных.Все изменилось, когда Жа-Жа попал к Меган Брейнард. Владелица полюбила своего питомца и даже имя дала в честь голливудской звезды Жа Жа Габор.Участие и, главное, победа на конкурсе принесла Меган денежный приз в размере полутора тысяч долларов. Среди симпатичных уродцев бульдог оказался самым некрасивым, но специальное жюри отбирало победителей не за красоту, а как раз наоборот. Таким образом, Жа-Жа смог победить лысых псов, собак с вывалившимися языками и складчатыми мордами.