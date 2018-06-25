Максим Фадеев начал писать новый альбом 30 лет спустя

Максим Фадеев объявил своих преданным поклонникам, что начал, писать свой новый альбом 30 лет спустя. И скоро у его фанатов появится возможность его услышать.Многие уже забыли, каким потрясающим голосом обладает Фадеев, его больше знают, как продюсера и композитора. О своих способностях у исполнителя была возможность напомнить при записи дуэта с Наргиз Закировой «Мы вдвоем».Долгое время Фадеев не решался заниматься собственной карьерой. Знаменитость уделял внимание созданию собственного продюсерского центра, кафе для детей и помощи молодым исполнителям. Подопечными известного музыканта являются Наргиз Закирова, Юлия Савичева, группа SEREBRO и многие другие. Кроме этого, Максим продает композиции другим певцам и выступает в качестве члена жюри во многих шоу.Преданные поклонники обрадовались такой новости. Фанаты с нетерпением ждут новых музыкальных композиций от Максима Фадеева.