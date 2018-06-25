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Максим Фадеев начал писать новый альбом 30 лет спустя

Известный российский продюсер, исполнитель, композитор и автор текстов Максим Фадеев поделился новостью, которая стала весьма радостной для его преданных поклонников. Знаменитость рассказал подписчикам на страннице в Instagram, что начал писать свой новый альбом 30 лет спустя.

Максим Фадеев объявил своих преданным поклонникам, что начал, писать свой новый альбом 30 лет спустя. И скоро у его фанатов появится возможность его услышать.

Максим Фадеев начал писать новый альбом 30 лет спустя


Многие уже забыли, каким потрясающим голосом обладает Фадеев, его больше знают, как продюсера и композитора. О своих способностях у исполнителя была возможность напомнить при записи дуэта с Наргиз Закировой «Мы вдвоем».

Долгое время Фадеев не решался заниматься собственной карьерой. Знаменитость уделял внимание созданию собственного продюсерского центра, кафе для детей и помощи молодым исполнителям. Подопечными известного музыканта являются Наргиз Закирова, Юлия Савичева, группа SEREBRO и многие другие. Кроме этого, Максим продает композиции другим певцам и выступает в качестве члена жюри во многих шоу.

Максим Фадеев начал писать новый альбом 30 лет спустя


Преданные поклонники обрадовались такой новости. Фанаты с нетерпением ждут новых музыкальных композиций от Максима Фадеева.
 
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Добавил: Валентина Макушина Вчера, 16:30
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