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Ожидается аншлаг: на матч Россия-Уругвай придут 1700 уругвайских фанатов

25 июня в Самаре в рамках Чемпионата мира по футболу состоится матч между Сборными России и Уругвая. Посмотреть игру придут около 1700 уругвайских фанатов. На 45-тысячной «Самара-Арене» ожидается аншлаг, о чем сообщают местные власти.

Ожидается аншлаг: на матч Россия-Уругвай придут 1700 уругвайских фанатов

Российские и уругвайские футболисты обеспечили своим командам выход в 1/8 финала. Новая встреча должна будет определить сильнейшую из них Сборную.

Эксперты предрекают сложную и красивую игру, поскольку обе команды успели хорошо себя зарекомендовать. И россияне, и уругвайцы выиграли в матчах с Саудовской Аравией и Египтом, а теперь будут меряться силами друг с другом.

С кем придется играть Сборной России в 1/8 финала, станет известно в самое ближайшее время. Известно, что в плей-офф могут выйти команды Испании, Ирана и Португалии.
 
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Спорт
Добавил: Ирина Семчишина Вчера, 13:08
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