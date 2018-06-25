Астрофизики: К Земле движется мощная гамма-волна от сверхновой «Коровы»

Космический объект автоматически классифицировал компьютерный алгоритм, присвоив ему имя AT2018cow. Рожденная сверхновая расширяется гораздо быстрее своих соплеменников, достигнув максимального порога яркости всего за 2 дня (вместо традиционных для новых звезд месяца).Примечательно, что "Корова" появилась вроде бы из ниоткуда, когда ранее в данной местности не наблюдалось угасающей звезды. AT2018cow примерно в 100 раз ярче обычных сверхновых звезд, а приближение потока ее гамма-частиц к Земле вызывает опасения у астрономов, пишет портал "Актуальные новости".