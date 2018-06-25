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В Ленинградской области школьника убила статуя Бабы Яги

8-летний школьник погиб в под Санкт-Петербургом, придавленный статуей Бабы Яги.

В Ленинградской области школьника убила статуя Бабы Яги


Сообщается, что ребенок осматривал парк «Лукоморье», расположенный в туристических Верхних Мандрогах. Что и когда случилось – неизвестно, но обнаружили ребенка уже при смерти. Подоспевший с туристического судна врач, несмотря на все усилия, спасти мальчика уже не смог. Следствие предполагает, что ребенок залез на трехметровую Бабу Ягу и под его тяжестью она упала, придавив его. Мальчик при падении мог удариться головой о камень.

По факту гибели ребенка правоохранители открыли уголовное производство. В дирекции туркомплекса в рамках следствия были изъяты необходимые документы. После проверки будет дана правовая оценка деятельности администрации и лиц, ответственных за безопасность туристов.

Погибший мальчик приехал в Ленинградскую область к бабушке на летние каникулы из Нижнего Тагила.
 
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 16:00
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