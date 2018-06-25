Сергей Безруков показал подросшую дочку Машу

«Смешная малышка! На Вас похожа», «Мамина дочка. На Аню похожа)», «Здоровья вам, успехов в работе! Дети чудесные! Девочка ваша копия!!!!!!», «Точная копия Папы...))) Красавчик Серёга, Ты Наш кумир!», - пишут в Сети.

На фотографии, которая была выложена в Instagram, русая девочка сидит за столиком и увлечено раскрашивает Винни-Пуха. А ее знаменитый папа улыбается в камеру и называет происходящее настоящим счастьем.Сергей Бузруков вскоре станет папой вторично. До настоящего момента он старательно скрывал лицо своего первого ребенка, хотя многим поклонникам не терпелось узнать, на кого же из звездных родителей похожа малышка.На недавнем снимке можно рассмотреть профиль Маши, и интернет-пользователи принялись наперебой спорить, каких черт в ее лице больше – папиных или маминых.Преданные фанаты признались, что очень рады за своего кумира, и пожелали Безрукову быть счастливым в семейном кругу, чтобы добиваться еще больших успехов в творчестве.