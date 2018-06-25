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Сергей Безруков показал подросшую дочку Машу

Известный российский актер Сергей Безруков показал свою подросшую дочку Машу, которой через пару недель исполнится два года.

Сергей Безруков показал подросшую дочку Машу


На фотографии, которая была выложена в Instagram, русая девочка сидит за столиком и увлечено раскрашивает Винни-Пуха. А ее знаменитый папа улыбается в камеру и называет происходящее настоящим счастьем.

Сергей Бузруков вскоре станет папой вторично. До настоящего момента он старательно скрывал лицо своего первого ребенка, хотя многим поклонникам не терпелось узнать, на кого же из звездных родителей похожа малышка.

Сергей Безруков показал подросшую дочку Машу


На недавнем снимке можно рассмотреть профиль Маши, и интернет-пользователи принялись наперебой спорить, каких черт в ее лице больше – папиных или маминых.

«Смешная малышка! На Вас похожа», «Мамина дочка. На Аню похожа)», «Здоровья вам, успехов в работе! Дети чудесные! Девочка ваша копия!!!!!!», «Точная копия Папы...))) Красавчик Серёга, Ты Наш кумир!», - пишут в Сети.

Преданные фанаты признались, что очень рады за своего кумира, и пожелали Безрукову быть счастливым в семейном кругу, чтобы добиваться еще больших успехов в творчестве.
 
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Семчишина Вчера, 15:45
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