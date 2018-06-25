Дочь Дмитрия Маликова рассказала, что заработала первые деньги в 12 лет
Дочь известного исполнителя Дмитрия Маликова, Стефания Маликова, рассказала, что первый раз заработала деньги в 12 лет и ее радости не было предела. Девушка сообщила, что потратила свой заработок на сумочку от Chanel, хотя шла в зоомагазин купить двух черепах. Об этом дочь известного певца поведала своим подписчикам в Instagram.
Стефания Маликова, на своей страннице в социальной сети Instagram решила поделиться с преданными поклонниками, как она заработала свои первые деньги в 12 лет и сообщила, что это было на косметике Avon. Дочь известного исполнителя Дмитрия Маликова снялась в рекламе знаменитой компании вместе со своим отцом, а также с певицей Эдитой Пьехой и ее внуком Стасом.
Стефания сразу решила, что купит себе сразу двух черепашек, которых девочка очень хотела приобрести. Но, когда звездное семейство отправилось в Нью-Йорк и решило прогуляться по Times Square, они посетили брендовый магазин Chanel.
Именно там Стефания Маликова заметила не большую красную сумочку, ради которой стоило выложить свой первый гонорар. По словам дочери знаменитого певца, в итоге черепах ей подарили за весьма хорошие оценки в школе. Этот период жизни Стефания называет беззаботным детством.
Стефания Маликова, на своей страннице в социальной сети Instagram решила поделиться с преданными поклонниками, как она заработала свои первые деньги в 12 лет и сообщила, что это было на косметике Avon. Дочь известного исполнителя Дмитрия Маликова снялась в рекламе знаменитой компании вместе со своим отцом, а также с певицей Эдитой Пьехой и ее внуком Стасом.
Стефания сразу решила, что купит себе сразу двух черепашек, которых девочка очень хотела приобрести. Но, когда звездное семейство отправилось в Нью-Йорк и решило прогуляться по Times Square, они посетили брендовый магазин Chanel.
Именно там Стефания Маликова заметила не большую красную сумочку, ради которой стоило выложить свой первый гонорар. По словам дочери знаменитого певца, в итоге черепах ей подарили за весьма хорошие оценки в школе. Этот период жизни Стефания называет беззаботным детством.