Дочь Дмитрия Маликова рассказала, что заработала первые деньги в 12 лет

Стефания Маликова, на своей страннице в социальной сети Instagram решила поделиться с преданными поклонниками, как она заработала свои первые деньги в 12 лет и сообщила, что это было на косметике Avon. Дочь известного исполнителя Дмитрия Маликова снялась в рекламе знаменитой компании вместе со своим отцом, а также с певицей Эдитой Пьехой и ее внуком Стасом.Стефания сразу решила, что купит себе сразу двух черепашек, которых девочка очень хотела приобрести. Но, когда звездное семейство отправилось в Нью-Йорк и решило прогуляться по Times Square, они посетили брендовый магазин Chanel.Именно там Стефания Маликова заметила не большую красную сумочку, ради которой стоило выложить свой первый гонорар. По словам дочери знаменитого певца, в итоге черепах ей подарили за весьма хорошие оценки в школе. Этот период жизни Стефания называет беззаботным детством.