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Дочь Дмитрия Маликова рассказала, что заработала первые деньги в 12 лет

Дочь известного исполнителя Дмитрия Маликова, Стефания Маликова, рассказала, что первый раз заработала деньги в 12 лет и ее радости не было предела. Девушка сообщила, что потратила свой заработок на сумочку от Chanel, хотя шла в зоомагазин купить двух черепах. Об этом дочь известного певца поведала своим подписчикам в Instagram.

Стефания Маликова, на своей страннице в социальной сети Instagram решила поделиться с преданными поклонниками, как она заработала свои первые деньги в 12 лет и сообщила, что это было на косметике Avon. Дочь известного исполнителя Дмитрия Маликова снялась в рекламе знаменитой компании вместе со своим отцом, а также с певицей Эдитой Пьехой и ее внуком Стасом.

Дочь Дмитрия Маликова рассказала, что заработала первые деньги в 12 лет


Стефания сразу решила, что купит себе сразу двух черепашек, которых девочка очень хотела приобрести. Но, когда звездное семейство отправилось в Нью-Йорк и решило прогуляться по Times Square, они посетили брендовый магазин Chanel.

Дочь Дмитрия Маликова рассказала, что заработала первые деньги в 12 лет


Именно там Стефания Маликова заметила не большую красную сумочку, ради которой стоило выложить свой первый гонорар. По словам дочери знаменитого певца, в итоге черепах ей подарили за весьма хорошие оценки в школе. Этот период жизни Стефания называет беззаботным детством.
 
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Валентина Макушина Вчера, 15:30
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