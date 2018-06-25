Ученые: Собаки общаются с человеком через жесты и поведение

Четвероногие друзья на протяжении своей жизни формируют определенный стиль общения с хозяином, используя для этого жесты и поведение. Навыки в коммуникабельности не являются врожденными у собак, а приобретаются животными в процессе построения взаимоотношений со своим владельцем.Ученые отмечают, что собаки являются весьма развитыми существами, способными демонстрировать все новые черты поведения своего характера и смотреть, как человек отреагирует на них. Таким образом у домашних питомцев появляются и закрепляются умения, например, просьба о выгуле или об игре.