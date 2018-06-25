Роберто Карлос пожелал успехов "бриллианту" Федору Смолову

Карлос считает 28-летнего Смолова своим другом и прекрасным футболистом, который способен проявить свои навыки и умения на российском мундиале и даже продолжить игровую карьеру где-нибудь в Европе. Смолов, утверждает Карлос, "бриллиант" в мире футбола, поэтому бразилец пожелал россиянину дальнейших успехов.Следующий матч сборная России проведет с Уругваем, когда командам предстоит решить, кто же выйдет из группы с первой позиции.