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Роберто Карлос пожелал успехов "бриллианту" Федору Смолову

Бразильский защитник Роберто Карлос, обладающий титулом Чемпиона мира 2002 года, назвал российского футболиста Федора Смолова "бриллиантом", у которого может быть блестящее будущее, в том числе в европейском клубе, передает слова эксперта портал газеты "Известия".

Роберто Карлос пожелал успехов "бриллианту" Федору Смолову


Карлос считает 28-летнего Смолова своим другом и прекрасным футболистом, который способен проявить свои навыки и умения на российском мундиале и даже продолжить игровую карьеру где-нибудь в Европе. Смолов, утверждает Карлос, "бриллиант" в мире футбола, поэтому бразилец пожелал россиянину дальнейших успехов.

Следующий матч сборная России проведет с Уругваем, когда командам предстоит решить, кто же выйдет из группы с первой позиции.
 
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Спорт
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 15:00
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