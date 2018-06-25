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Андрея Малахова обвинили в подхалимстве к Филиппу Киркорову

Известного российского шоумена Андрея Малахова обвинили в заискивании перед Филиппом Киркоровым. «Апофеозом подхалимажа» назвал поведение телеведущего Вадим Манукян, являющийся членом экспертного совета при Госдуме РФ по развитию информационного общества и СМИ.

Андрея Малахова обвинили в подхалимстве к Филиппу Киркорову

Накануне вышла очередная программа Андрея Малахова «Привет, Андрей», посвященная новому клипу Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Планировалось, что в ходе передачи эту композицию будут обсуждать и ее сторонники, и ее противники, но по факту в эфире звучали сплошные дифирамбы.

Гостями программы стали Ольга Бузова и Николай Басков, которые вместе с Андреем Малаховым заливались приторными комплиментами в адрес своего давнего друга Филиппа Киркорова.

Андрея Малахова обвинили в подхалимстве к Филиппу Киркорову

Манукян напомнил, что на программу должны были пригласить автора петиции против Киркорова и его клипа, но в последний момент «забыли» это сделать. Других критиков в студии также не было. И вместо адекватного обсуждения в эфире полтора часа звучало подхалимское восхваление поп-короля и его творчества.

По мнению известного общественника, Андрей Малахов счел федеральный канал своей собственностью, превратив популярную программу в «дружеский междусобойчик». Это не «Привет, Андрей!», это «Стыдно, Андрей!», - заявил Манукян.

После премьеры клипа «Цвет настроения синий» в Сети вспыхнули бурные обсуждения. Многие обвиняли Киркорова в том, что его новое творение выставляет российскую молодежь в негативном свете, пропагандируя вредные привычки.
 
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Семчишина Вчера, 14:45
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Комментарии Пользователей
Комментатор Вчера, 19:30
Теперь понятно почему на Первом канале у Малахова был успех. Он вел передачи в соответствии с обозначенной концепцией. Это хорошо получалось, Андрея любили, уважали.А что теперь? Уважение и любовь сменились возмущением, отвращением к темам, к манере её преподнести. И смотрим не с интересом к темке, а процесс потери аудитории ранее любимым ведущим. Согласно, Андрей, как-то неудобно!!!
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