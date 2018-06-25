Андрея Малахова обвинили в подхалимстве к Филиппу Киркорову

Накануне вышла очередная программа Андрея Малахова «Привет, Андрей», посвященная новому клипу Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Планировалось, что в ходе передачи эту композицию будут обсуждать и ее сторонники, и ее противники, но по факту в эфире звучали сплошные дифирамбы.Гостями программы стали Ольга Бузова и Николай Басков, которые вместе с Андреем Малаховым заливались приторными комплиментами в адрес своего давнего друга Филиппа Киркорова.Манукян напомнил, что на программу должны были пригласить автора петиции против Киркорова и его клипа, но в последний момент «забыли» это сделать. Других критиков в студии также не было. И вместо адекватного обсуждения в эфире полтора часа звучало подхалимское восхваление поп-короля и его творчества.По мнению известного общественника, Андрей Малахов счел федеральный канал своей собственностью, превратив популярную программу в «дружеский междусобойчик». Это не «Привет, Андрей!», это «Стыдно, Андрей!», - заявил Манукян.После премьеры клипа «Цвет настроения синий» в Сети вспыхнули бурные обсуждения. Многие обвиняли Киркорова в том, что его новое творение выставляет российскую молодежь в негативном свете, пропагандируя вредные привычки.