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Google разработала модель самого мощного в мире планшета

Новый созданный планшет от Google относится к бюджетной линейке, высокопроизводительный гаджета будет стоить 500 долларов (ориентировочно 30 тыс. рублей). Работает изделие на базе Chrome OS, официальное его представление пройдет в течение октября месяца, одновременно с презентацией смартфонов, обозначенных моделями - Pixel 3 и Pixel 3 XL.

На текущий момент, экспертами отмечено снижение спроса у покупателей на большинство моделей планшетов. Винить в этом необходимо ограничения, которые отчасти накладываются операционными системами, составляющими основу на которой работает любое устройство. Доступных возможностей и необходимой функциональности у Android уже недостаточно, особенно для комфортной работы с файлами. Для решения существующей проблемы, специалистами Google был создан планшет с установленной платформой Chrome OS. Возможности изделия значительно превосходят своих потенциальных конкурентов. На борту девайса стоит разработка 8-ядерного процессора - Qualcomm Snapdragon 845, его тактовая частота 2,80 ГГц. Так же, графика обрабатывается посредством Adreno 630. Данный набор позволяет одной полной зарядке планшета работать с активным дисплеем более чем 24 часа.

Google разработала модель самого мощного в мире планшета


Положение Chrome OS, в настоящее время позиционируется в среднем между позициями Linux и macOS. Специалистами отмечается присутствие некоторой упрощенности и возможности адаптировать новинку для условий работы интернета. Цель корпорации - возродить интерес к таким устройствам, как планшеты, который могут работать с внешними устройствами, такими как клавиатура и мышь.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 14:30
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