SsangYong выводит на рынок особую модификацию кроссовера Tivoli Black Edition

Особая версия кроссовера Tivoli Black Edition отличается эксклюзивным колером Black Space, хромированными молдингами на бамперах и легкосплавными 18-дюймовыми колёсными дисками чёрного цвета. Отделка интерьера автомобиля тоже выполнена в чёрном цвете.Список оснащения особого кроссовера дополняет адаптивный круиз-контроль и система автоматического предотвращения столкновений.Кроссовер Tivoli Black Edition на корейском рынке будет предложен с турбодизельным силовым агрегатом объёмом 1,6 литра мощностью 115 лошадиных сил или с бензиновым двигателем ёмкостью 128 «лошадей». В качестве трансмиссии выступит либо 6-ступенчатая «механика», либо 6-скоростной «автомат».