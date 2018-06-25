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SsangYong выводит на рынок особую модификацию кроссовера Tivoli Black Edition

В компании SsangYong начали принимать заявки на особую версию обновлённого компактного кроссовера Tivoli. Автомобиль Tivoli Black Edition стал доступен на внутреннем рынке.

SsangYong выводит на рынок особую модификацию кроссовера Tivoli Black Edition


Особая версия кроссовера Tivoli Black Edition отличается эксклюзивным колером Black Space, хромированными молдингами на бамперах и легкосплавными 18-дюймовыми колёсными дисками чёрного цвета. Отделка интерьера автомобиля тоже выполнена в чёрном цвете.

Список оснащения особого кроссовера дополняет адаптивный круиз-контроль и система автоматического предотвращения столкновений.

Кроссовер Tivoli Black Edition на корейском рынке будет предложен с турбодизельным силовым агрегатом объёмом 1,6 литра мощностью 115 лошадиных сил или с бензиновым двигателем ёмкостью 128 «лошадей». В качестве трансмиссии выступит либо 6-ступенчатая «механика», либо 6-скоростной «автомат».
 
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Авто
Добавил: Алина Вчера, 14:15
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