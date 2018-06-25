Регина Тодоренко поделилась с подписчиками пикантным фото в купальнике

Регина Тодоренко решила на выходные отправиться на свою дачу, где проводит время с семьей. Там бывшая ведущая передачи «Орел и Решка» не просто наслаждалась отдыхом, но и успела собрать черешню, чем и похвасталась перед фанатами.У своих подписчиков Тодоренко поинтересовалась, любят ли они проводить время на даче, а в местоположении ведущая отметила, что находится в Одессе. При этом внимание пользователей Сети больше привлекла не черешня, а внешний вид знаменитости. Для дачного отдыха Регина выбрала яркий купальник и шляпу, которая защищала телеведущую от солнца.Многие подписчики начали оставлять комплименты в адрес форм Тодоренко, некоторые даже стали шутить, что пользователей Сети интересует совсем не черешни, что ведущая держит в руках. Другие же не оставили без внимания тот факт, что знаменитость позирует без макияжа, особо отмечая, что естественная красота бывшей ведущей «Орел и Решка» к лицу.