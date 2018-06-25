Топилин озвучил средний размер пенсии в 2019 году
Средний размер пенсии в 2019 году озвучил министр труда и соцзащиты Российской Федерации Максим Топилин. По его словам, ежемесячный доход российского пенсионера в среднем будет составлять 15,4 тыс. рублей.
Согласно опросам населения, жители России пенсионного возраста выражают желание получать как минимум в два раза больше и уходить на пенсию как прежде, но, как поясняют в министерстве, если не увеличить пенсионный возраст, не будет реальной возможности для увеличения размера пенсии. В середине июня проект закона о повышении пенсионного возраста был принят. Документ находится на рассмотрении в Госдуме, и скорее всего, осенью закон уже будет принят.
В конце текущего года средний размер пенсии составит 14,4 тысяч рублей. Прибавка в среднем в одну тысячу рублей ожидает неработающих пенсионеров в следующем году. Пенсия по старости будет проиндексирована на 7%.
Согласно опросам населения, жители России пенсионного возраста выражают желание получать как минимум в два раза больше и уходить на пенсию как прежде, но, как поясняют в министерстве, если не увеличить пенсионный возраст, не будет реальной возможности для увеличения размера пенсии. В середине июня проект закона о повышении пенсионного возраста был принят. Документ находится на рассмотрении в Госдуме, и скорее всего, осенью закон уже будет принят.
В конце текущего года средний размер пенсии составит 14,4 тысяч рублей. Прибавка в среднем в одну тысячу рублей ожидает неработающих пенсионеров в следующем году. Пенсия по старости будет проиндексирована на 7%.
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Добавил: Ирина Казаренкова Вчера, 13:45