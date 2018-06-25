Skoda Fabia 2019 года получила ценник в 11 тысяч фунтов стерлингов
В сентябре текущего года начнутся поставки автомобиля Skoda Fabia 2019 года на британский рынок. Данная модель будет реализовываться по цене от 11 тысяч фунтов стерлингов.
Базовая модификация Skoda Fabia комплектуется силовым агрегатом объёмом 1,0 литр производительностью 59 лошадиных сил. Также автомобиль будет комплектоваться силовыми агрегатами, выдающими 75, 94 и 108 лошадиных сил. Самая мощная версия новинки будет комплектоваться автоматической трансмиссией DSG с двумя сцеплениями.
В оснащение стандартной модификации Skoda Fabia входят светодиодные ходовые огни и многофункциональный бортовой компьютер. Модификация SE в оснащении будет иметь противотуманные фары, электрические стеклоподъёмники и 15-дюймовые колёсные диски. А модификация Color Edition будет комплектоваться 16-дюймовыми чёрными, серебристыми или белыми дисками бренда Vigo.
Модификация Fabia SE L Estate 2019 года будет предложена покупателям по цене 23 979 долларов. В её оснащение помимо перечисленных функций входят 16-дюймовые диски, навигатор и бесплатная подписка мультимедийной системы на год.
Также Skoda Fabia будет доступна в исполнении Monte Carlo, которое будет отличаться наличием дополнительного пакета для экстерьера.
Базовая модификация Skoda Fabia комплектуется силовым агрегатом объёмом 1,0 литр производительностью 59 лошадиных сил. Также автомобиль будет комплектоваться силовыми агрегатами, выдающими 75, 94 и 108 лошадиных сил. Самая мощная версия новинки будет комплектоваться автоматической трансмиссией DSG с двумя сцеплениями.
В оснащение стандартной модификации Skoda Fabia входят светодиодные ходовые огни и многофункциональный бортовой компьютер. Модификация SE в оснащении будет иметь противотуманные фары, электрические стеклоподъёмники и 15-дюймовые колёсные диски. А модификация Color Edition будет комплектоваться 16-дюймовыми чёрными, серебристыми или белыми дисками бренда Vigo.
Модификация Fabia SE L Estate 2019 года будет предложена покупателям по цене 23 979 долларов. В её оснащение помимо перечисленных функций входят 16-дюймовые диски, навигатор и бесплатная подписка мультимедийной системы на год.
Также Skoda Fabia будет доступна в исполнении Monte Carlo, которое будет отличаться наличием дополнительного пакета для экстерьера.
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Добавил: Алина Вчера, 13:00