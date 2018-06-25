Skoda Fabia 2019 года получила ценник в 11 тысяч фунтов стерлингов

Базовая модификация Skoda Fabia комплектуется силовым агрегатом объёмом 1,0 литр производительностью 59 лошадиных сил. Также автомобиль будет комплектоваться силовыми агрегатами, выдающими 75, 94 и 108 лошадиных сил. Самая мощная версия новинки будет комплектоваться автоматической трансмиссией DSG с двумя сцеплениями.В оснащение стандартной модификации Skoda Fabia входят светодиодные ходовые огни и многофункциональный бортовой компьютер. Модификация SE в оснащении будет иметь противотуманные фары, электрические стеклоподъёмники и 15-дюймовые колёсные диски. А модификация Color Edition будет комплектоваться 16-дюймовыми чёрными, серебристыми или белыми дисками бренда Vigo.Модификация Fabia SE L Estate 2019 года будет предложена покупателям по цене 23 979 долларов. В её оснащение помимо перечисленных функций входят 16-дюймовые диски, навигатор и бесплатная подписка мультимедийной системы на год.Также Skoda Fabia будет доступна в исполнении Monte Carlo, которое будет отличаться наличием дополнительного пакета для экстерьера.