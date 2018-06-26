GPS и ГЛОНАСС планируют перевести на использование единого стандарта времени
Планируется переход на единый формат времени спутниковых систем навигации, распространенных в США, России, Китае и Европе. В данном контексте упоминаются GPS, ГЛОНАСС, ГНСС, BeiDou и Galileo.
Перевести глобальные системы навигации на единый стандарт решают уже давно, и актуальность данного вопроса находится на стадии активных обсуждений. Уже проведена встреча в Вене, где участвовали представители из разных стран мира, заинтересованные стороны еще ведут переговоры. Из пояснений представителей НИИ, занимающихся радиотехническими измерениями и вопросами, связанными с ними известно, что у каждой системы имеется представление своего собственного формата, и до недавнего устраивало это всех. Но благодаря новому подходу, можно будет объединить усилия, что позволит организации оперативного обмена информацией, учитывая синхронизацию системной шкалы ГНСС.
По причине несоответствий во времени, в данном случае учитываются буквально наносекунды, на всех спутниках заметны существенные расхождения. Дело все в том, что за это промежуток времени, космическим аппаратом с учетом его скорости, преодолевается значительное расстояние, что естественно и приводит к сбоям при подсчетах. Решением вопроса о возможности перехода на условия единого временного эталона, занялись специалисты, представляющие российские, американские, китайские и европейские организации, причем прийти к единому мнению операторы намерены в самые короткие сроки,сообщает РИА Новости.