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GPS и ГЛОНАСС планируют перевести на использование единого стандарта времени

Планируется переход на единый формат времени спутниковых систем навигации, распространенных в США, России, Китае и Европе. В данном контексте упоминаются GPS, ГЛОНАСС, ГНСС, BeiDou и Galileo.

Перевести глобальные системы навигации на единый стандарт решают уже давно, и актуальность данного вопроса находится на стадии активных обсуждений. Уже проведена встреча в Вене, где участвовали представители из разных стран мира, заинтересованные стороны еще ведут переговоры. Из пояснений представителей НИИ, занимающихся радиотехническими измерениями и вопросами, связанными с ними известно, что у каждой системы имеется представление своего собственного формата, и до недавнего устраивало это всех. Но благодаря новому подходу, можно будет объединить усилия, что позволит организации оперативного обмена информацией, учитывая синхронизацию системной шкалы ГНСС.

GPS и ГЛОНАСС планируют перевести на использование единого стандарта времени


По причине несоответствий во времени, в данном случае учитываются буквально наносекунды, на всех спутниках заметны существенные расхождения. Дело все в том, что за это промежуток времени, космическим аппаратом с учетом его скорости, преодолевается значительное расстояние, что естественно и приводит к сбоям при подсчетах. Решением вопроса о возможности перехода на условия единого временного эталона, занялись специалисты, представляющие российские, американские, китайские и европейские организации, причем прийти к единому мнению операторы намерены в самые короткие сроки,сообщает РИА Новости.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:24
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