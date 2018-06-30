Ирина Шейк похвасталась кардинальной сменой имиджа

Ирина Шейк похвасталась кардинально сменой имиджа на своей страничке в Instagram. Вот только не всем поклонникам понравились изменения в облике модели. Шейк сделала короткую дерзкую прическу с челкой, попрощавшись с шикарными длинными волосами. Вероятно, таким образом, модель показала, что хочет кардинальных перемен в своей жизни.Поклонники Ирины Шейк не сразу узнали её в новом образе. Многие отметили, что, лишившись волос, модель утратила свою сексуальность. Некоторые считают, что короткая стрижка был вызвана необходимостью участия в каком-нибудь проекте или фотосессии. В Сети пользователи строят догадки, на самом ли деле Шейк обрезала свои волосы, или просто надела парик. Сама модель пока никак не комментирует эти слухи, а лишь подогревает их новыми публикациями.