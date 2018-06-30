Поклонники заподозрили Ирину Шейк в беременности

Судя по фотографии, у наследницы Ирины Шейк и Бредли Купера скоро появится сестра или брат. Не так давно папарацци засняли модель в аэропорту Ньюарка. На Ирине было надето платье свободного кроя, которое подчеркивало округлившийся живот звезды. Кроме того, когда Шейк увидела, что ее снимают на камеру, тут же принялась закрываться плащом.Напомним, Ирина Шейк состоит в отношения с Бредли Купером. Пара воспитывает дочь Леу де Сену. Несмотря на то, что звездная чета уже несколько лет вместе, они до сих пор не зарегистрировали свои отношения. Однако ходят слухи, что скоро все же состоится свадебное торжество, а огромный камень на безымянном пальце модели – лишнее тому подтверждение.В любом случае мама Ирины Шейк Ольга будет рада вновь стать бабушкой. Стоит отметить, что дочь унаследовала от матери только самое лучшее – женщины невероятно похожи.