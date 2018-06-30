АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Поклонники заподозрили Ирину Шейк в беременности

В Сети появилось фото известной модели Ирины Шейк, на котором она позирует в платье свободного кроя. Поклонники звезды сразу заподозрили возлюбленную Бредли Купера в беременности.

Поклонники заподозрили Ирину Шейк в беременности


Судя по фотографии, у наследницы Ирины Шейк и Бредли Купера скоро появится сестра или брат. Не так давно папарацци засняли модель в аэропорту Ньюарка. На Ирине было надето платье свободного кроя, которое подчеркивало округлившийся живот звезды. Кроме того, когда Шейк увидела, что ее снимают на камеру, тут же принялась закрываться плащом.

Напомним, Ирина Шейк состоит в отношения с Бредли Купером. Пара воспитывает дочь Леу де Сену. Несмотря на то, что звездная чета уже несколько лет вместе, они до сих пор не зарегистрировали свои отношения. Однако ходят слухи, что скоро все же состоится свадебное торжество, а огромный камень на безымянном пальце модели – лишнее тому подтверждение.

В любом случае мама Ирины Шейк Ольга будет рада вновь стать бабушкой. Стоит отметить, что дочь унаследовала от матери только самое лучшее – женщины невероятно похожи.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 00:37
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Болид Porsche 919 Hybrid Evo смог побить
Google приняла решение ивестировать в ОС для
Ирина Шейк и Брэдли Купер провели отпуск без
Ирина Шейк похвасталась кардинальной сменой имиджа
Поклонники заподозрили Ирину Шейк в беременности
Папарацци запечатлели на камеру Брэдли Купера во
«Тёмная сторона» ЧМ-2018: Трусливые потомки
Варвара из Самары призналась в любви к Сергею
Российская обсерватория Спектр-УФ выйдет на
Появилась информация о новом смартфоне Vivo Z1i
Над вторым энергоблоком ЛАЭС-2 установили
В Санкт-Петербурге с начала 2018 года продали
Mashable представил рейтинг лучших сериалов за
Инфракрасные данные NASA показывают усиление
Nissan и Italdesign представили уникальный
Брэд Питт заявил, что не хочет новых отношений
Ученые: Климатические прогнозы должны включать
Disney продемонстрировала возможности
В РФ скоро появится удлиненный кроссовер
Звезда сериала «Викинги» Александра Бортич подала
Кроссоверы версии Honda Pilot и HR-V обновились
В посмертном клипе XXXTentacion рэп-исполнитель
Ученые обнаружили в Турции останки принесенных в
В США радиолюбители перехватили приказ про запуск
Ученые нашли новый более блестящий вид золота
Китайские «умные ракеты» смогут себя
В Англии оставленная в йогурте ложка помогла
Робот NAO научился помогать детям, используя их
Фанаты Эвелины Блёданс оценили «модный тренд» её
В РФ 1 июля стартуют продажи нового кросс-купе
Просмотреть все новости