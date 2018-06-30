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Предпремьерный показ фильма Кирилла Серебренникова «Лето» прошел с аншлагом

Предпремьерный показ картины Кирилла Серебренникова «Лето» прошел в «Гоголь-центре» с аншлагом. Зрителям е представила съемочная группа, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Предпремьерный показ фильма Кирилла Серебренникова «Лето» прошел с аншлагом


На показе присутствовали многие знаменитые гости, в числе которых Михаил Ефремов, Лия Ахеджакова, Гоша Куценко, Ирина Старшенбаум, Саша Петров, Алексей Учитель.

Сам режиссер прийти не смог по причине того, что находился под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Актер Михаил Ефремов отметил печальным тот факт, что картины выходит без Кирилла Серебренникова.

Главную роль в киноленте исполняет актер Тео Ю, который играет Виктора Цоя. Она рассказал, что уже подучил русский язык и даже читает немного. Также большое внимание прессы привлек солист группы «Звери» Роман Билык, который исполнил роль Майка Науменко. Певец отметил, что испытывал волнение за актерские данные, но ему помогала во всем Ирина Старшенбаум.



Мировая премьера фильма «Лето» прошла в мае в рамках конкурсной программы Каннского фестиваля. Золотую пальмовую ветвь он не получил, несмотря на то, что критики его высоко оценили.
 
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Культура
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:39
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