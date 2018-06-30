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Папарацци запечатлели на камеру Брэдли Купера во время прогулки с наследницей Леей

Избранница актера Ирина Шейк много времени уделяет воспитанию своей наследницы, но сейчас папарацци запечатлели на камеру Брэдли Купера во время прогулки с Леей. Они сразу выложили фото в сетях, после чего поклонники назвали звезду образцовым родителем.

Журналисты всегда интересовались подробностями личной жизни пары, которая решила немного изменить ситуацию. Мужчина дал своей возлюбленной возможность отдохнуть от общения с девочкой, и отлично провел с нею время на детской площадке, катая малышку на качелях. Трогательные сюжеты вызвали восторг у фанатов Брэдли Купера, написавших много лестных комментариев.


Они назвали знаменитость самым красивым человеком, но были удивлены, что жители Нью-Йорка не приставали к нему во время прогулки, чтобы сделать селфи или получить автограф. Пользователи сетей были рады, что отец мог спокойно погулять с дочкой, но также стали интересоваться, когда звезды узаконят свои отношения.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 00:32
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