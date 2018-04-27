Ольга Бузова анонсировала концерт в Ставрополе

«Бузова #тожемузыка продолжает своё путешествие по городам!! Это был Волгоград, а завтра встречаемся в Ставрополе. Жду вас всех на своём концерте! Споём вместе? #бузоватожемузыка#подзвукипоцелуев», - написала Ольга под своей последней публикацией.

«Олечка, я тебя обожаю! Твои песни очень крутые! Особенно реп в твоем исполнении очень полюбила!», «О Боже, дождались! Любим и конечно же идем, идем, идем!!», «Оль, приезжай побыстрее к нам! Мы тебя все тут просто обожаем!», - пишут комментаторы.

Ни для кого не является секретом то, что на протяжении последних нескольких лет телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», дизайнер, певица, а с недавних пор еще и бизнесвумен очень активно продолжает попадать в центр самых громких скандалов и обсуждений.Как бы то ни было, несмотря ни на что, Ольга по-прежнему уверена в своих силах и стремительно поднимается вверх по своей карьерной лестнице. А несколько недель назад Бузова и вовсе сделала сенсационное заявление. По словам знаменитости, отныне в России наступила #ерабузовой.Несколько часов назад ТВ-звезда опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый видеоролик, под которым анонсировала очередной свой концерт.Нужно сказать, что несмотря на большое количество не очень приятных высказываний некоторых недоброжелателей Бузовой, новый ролик певицы за считанные часы посмотрело больше 600 тысяч пользователей социальной сети. Большое же количество преданных поклонников Ольги не упустили возможности лишний раз восхититься своим кумиром.