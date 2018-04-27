Оказалось, что Анастасию Костенко положили на сохранение из-за плохого самочувствия

«Оказывается, сегодня и правда День дочери. Я и не знала о таком празднике до тех пор, пока не поздравили. С праздником всех дочерей. P.S. А еще заметила, что песня Юлианны Карауловой «Лети за мной» нравится и моему маленькому сердечку..», - написала Костенко под своей последней публикацией.



Ни для кого не является секретом, что Анастасия Костенко совсем скоро подарит малыша бывшему мужу прославленной телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Модель и спортсмен не стали скрывать, что долгожданное пополнение в их семействе произойдет уже этим летом, а ожидают они появления на свет дочки.До недавнего времени жена Тарасова не жаловалась на проблемы со здоровьем. Анастасия продолжала активно делиться у себя на страничке в социальной сети Инстаграм своими беременными фотографиями, под которыми она рассказывала своим преданным поклонникам о том, что ее беременность протекает просто отлично.Однако вчера Интернет облетела новость, что на днях Костенко почувствовала себя очень нехорошо и именно поэтому модель экстренно доставили в один из московских перинатальных центров.По словам некоторых журналистов, супругу Дмитрия Тарасова положили на сохранение. Стоит отметить, что само звездное семейство пока никак не комментирует данную информацию. Молодые люди не отрицают и не подтверждают ее, что вызывает еще больше сплетен вокруг этой темы.Нужно сказать, что еще несколько часов назад Анастасия опубликовала в личном микроблоге свежий беременный снимок, под которым заявила, что сегодня отмечает «День дочери».