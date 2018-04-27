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Оказалось, что Анастасию Костенко положили на сохранение из-за плохого самочувствия

Третью супругу известного российского футболиста Дмитрия Тарасова в срочном порядке доставили в один из столичных перинатальных центров.

Ни для кого не является секретом, что Анастасия Костенко совсем скоро подарит малыша бывшему мужу прославленной телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Модель и спортсмен не стали скрывать, что долгожданное пополнение в их семействе произойдет уже этим летом, а ожидают они появления на свет дочки.

Оказалось, что Анастасию Костенко положили на сохранение из-за плохого самочувствия

До недавнего времени жена Тарасова не жаловалась на проблемы со здоровьем. Анастасия продолжала активно делиться у себя на страничке в социальной сети Инстаграм своими беременными фотографиями, под которыми она рассказывала своим преданным поклонникам о том, что ее беременность протекает просто отлично.

Однако вчера Интернет облетела новость, что на днях Костенко почувствовала себя очень нехорошо и именно поэтому модель экстренно доставили в один из московских перинатальных центров.

По словам некоторых журналистов, супругу Дмитрия Тарасова положили на сохранение. Стоит отметить, что само звездное семейство пока никак не комментирует данную информацию. Молодые люди не отрицают и не подтверждают ее, что вызывает еще больше сплетен вокруг этой темы.

Оказалось, что Анастасию Костенко положили на сохранение из-за плохого самочувствия

Нужно сказать, что еще несколько часов назад Анастасия опубликовала в личном микроблоге свежий беременный снимок, под которым заявила, что сегодня отмечает «День дочери».

«Оказывается, сегодня и правда День дочери. Я и не знала о таком празднике до тех пор, пока не поздравили. С праздником всех дочерей. P.S. А еще заметила, что песня Юлианны Карауловой «Лети за мной» нравится и моему маленькому сердечку..», - написала Костенко под своей последней публикацией.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:43
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