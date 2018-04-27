Наталья Водянова удивила фанатов фотографией без макияжа
Известная модель Наталья Водянова выложила в микроблоге фотографию, где ее можно видеть без какого-либо макияжа.
Настоящие фанаты заявили, что даже лёгкие морщины не испортили ее красоту.Отмечается, что далеко не каждая супермодель сможет запостить такие смелые снимки без прикрас.
Мы уже сообщали, что супермодель вернулась с отдыха и перед работой у нее появилось пару свободных деньков. Наталья отдыхала с семьей в Барселоне и, по всей вероятности, программа выдалась довольно насыщенной.
«Такая естественная и красивая! Настоящая, без пафоса и фальши, а самое главное, человечная», - отвечают Наталье фанаты.
Настоящие фанаты заявили, что даже лёгкие морщины не испортили ее красоту.Отмечается, что далеко не каждая супермодель сможет запостить такие смелые снимки без прикрас.
Мы уже сообщали, что супермодель вернулась с отдыха и перед работой у нее появилось пару свободных деньков. Наталья отдыхала с семьей в Барселоне и, по всей вероятности, программа выдалась довольно насыщенной.
«Отдых за плечами, а впереди #лондон #марсель #париж #токио #владивосток и #москва Как вы думаете, я готова?!», — спросила в комментарии у поклонников Водянова.
«Такая естественная и красивая! Настоящая, без пафоса и фальши, а самое главное, человечная», - отвечают Наталье фанаты.