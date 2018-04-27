Наталья Водянова удивила фанатов фотографией без макияжа

«Отдых за плечами, а впереди #лондон #марсель #париж #токио #владивосток и #москва Как вы думаете, я готова?!», — спросила в комментарии у поклонников Водянова.

Настоящие фанаты заявили, что даже лёгкие морщины не испортили ее красоту.Отмечается, что далеко не каждая супермодель сможет запостить такие смелые снимки без прикрас.Мы уже сообщали, что супермодель вернулась с отдыха и перед работой у нее появилось пару свободных деньков. Наталья отдыхала с семьей в Барселоне и, по всей вероятности, программа выдалась довольно насыщенной.- отвечают Наталье фанаты.