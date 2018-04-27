По просьбам фанатов Полина Гагарина сделала себе "новую грудь"

"Учла все негодования моих дорогих подписчиков и быстренько сделала грудь) все для вас", - комментирует Полина снимок.

"Очень круто никого не слушай", "Кто там негодовал? Вы прелестны", "Полина грудь что надо!", - подписали фотографию настоящие фанаты звезды.

На страничке Инстаграма известная отечественная исполнительница Полина Гагарина рассказала, что "сделала" себе грудь по многочисленным просьбам фанатов.На фото девушка в весёлом наряде стоит на объявлении номинантов премии RuТV.Правда, видно, что девушка шутит, ведь если приглядеться, то ничего нового в Гагариной не заметно. Надо отметить, что многих поклонников устраивает певица и в таком виде.