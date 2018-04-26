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Ольга Бузова обижена демонстративным уходом Маши Распутиной

Ольга Бузова обижена демонстративным уходом со съёмок "Прямого эфира" Маши Распутиной, которая покинула студию, не дослушав выступление коллеги.

После светского вечера, посвящённого премии "Муз-ТВ", ведущая "Дома-2" столкнулась с неприятной правдой: другие звёзды её уровня едва ли не байкотируют исполнительницу, покидая зал во время её песен.

Ольга Бузова обижена демонстративным уходом Маши Распутиной

Ещё более странным теледиве показалось поведение Распутиной, про которую Бузова даже спела в новой песне "Тоже музыка", написанной Бастой.

Так, во время шоу Андрея Малахова, которому Ольга вручила золотую кнопку YouTube за миллион подписчиков, Маша не стала тратить время на выступление коллеги и отправилась домой.

Когда Бузова пожаловалась своей команде на Распутину, те отметили, что певица постоянно уходит посреди съёмочного процесс, так что это вовсе не личное оскорбление.

Ольга Бузова обижена демонстративным уходом Маши Распутиной

Критики звезды "Дома-2", впрочем, считают, что другим артистам попросту неприятно, когда сомнительная певица упоминает их в своём творчестве или пытается "пиариться" на чужих именах.

Ранее Ольга Бузова показывала Денчику "свой" отель в Сочи.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 22:04
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