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Актер Армен Джигарханян впал в кому

Многочисленные средства массовой информации сообщили о весьма тяжелом состоянии Армена Борисовича Джигарханяна.

Сообщается, что любимый артист впал в кому. Сегодня, 26 апреля стало известно о госпитализации актера.

Актер Армен Джигарханян впал в кому

Сначала сообщалось о проблемах с сердцем у пожилого человека. Потом пришла информация, что Джигарханян находится в коме и его уже подключили к аппаратам жизнеобеспечения.

Надо отметить, что с начала года это уже не первая госпитализация. 17 января Армен Борисович был доставлен прямо из театра в ГКБ 1 им. Пирогова с подозрением на гипертонический криз. Врачи сделали ЭКГ, рентген, провели осмотр, но никаких серьезных заболеваний у не выявили.

А 31 января актер был доставлен в одну из больниц Москвы. Выписан он был 2 февраля.

Мы следим за информации, все подробности позднее.
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dzen / Культура
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:50
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