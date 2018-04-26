Актер Армен Джигарханян впал в кому

Сообщается, что любимый артист впал в кому. Сегодня, 26 апреля стало известно о госпитализации актера.Сначала сообщалось о проблемах с сердцем у пожилого человека. Потом пришла информация, что Джигарханян находится в коме и его уже подключили к аппаратам жизнеобеспечения.Надо отметить, что с начала года это уже не первая госпитализация. 17 января Армен Борисович был доставлен прямо из театра в ГКБ 1 им. Пирогова с подозрением на гипертонический криз. Врачи сделали ЭКГ, рентген, провели осмотр, но никаких серьезных заболеваний у не выявили.А 31 января актер был доставлен в одну из больниц Москвы. Выписан он был 2 февраля.Мы следим за информации, все подробности позднее.