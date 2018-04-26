Хейтеры прозвали Ксению Собчак кукушкой за брошенного годовалого сына
Хейтеры прозвали Ксению Собчак кукушкой за брошенного годовалого сына, который никак не дождётся маму из увеселительных поездок по Европе.
Несколько дней тому политик отправилась с коллегой Владимиром Познером в Лондон, чтобы там поучаствовать в дебатах на местном телеканале.
Хотя шоу произвело на знаменитость скорее негативное впечатление, ведь из оппонентов никто не прислушивался к фактам, красота британской столицы с лихвой вознаградила Собчак за дальнюю дорогу.
Прогулявшись по самым примечательным частям города, Ксения отправилась в Амстердам, где почувствовала себя обычной туристкой, попивая кофе в уличных кофейнях.
Однако не все читатели блогерши порадовались вместе с ней, ведь в России теледиву ждёт маленький Платон, которому недоставало внимания во время предвыборной компании. Антифанаты уже прозвали нерадивую мать кукушкой, а за эгоизм по отношению к Максиму Витрогану ещё и безразличной женой.