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Ученые обнаружили вирус, поражающий органы при трансплантации

Исследователи из Университета Лидса впервые обнаружили структуру вируса, поражающего пациентов с трансплантацией почек и костного мозга в почти атомных уровнях детализации.

Ученые обнаружили вирус, поражающий органы при трансплантации


Эта подробная информация служит структурной визуализацией на молекулярном уровне, позволяющей ученым изучать несколько потенциальных целей для противовирусных терапий или наркотиков.

Чтобы создать лекарство, которое может быть нацелено на вирусы, исследователи должны знать, как выглядит вирус. Благодаря этим знаниям они могут нанести на них химические соединения таким образом, чтобы они точно связывались с ним, останавливая работу вируса. Чем более подробная структура, с которой им приходится работать, тем большую точность они могут применить.

Исследователь Astbury Center Дэн Хурдис (Dan Hurdiss) сказал: «Наши структуры обеспечивают самую ясную картину на сегодняшний день заразительной вирусной частицы. Эта подробная информация служит структурной дорожной картой, позволяющей визуализировать несколько потенциальных целей для противовирусных терапий.

Они могут включать лекарственные средства, блокирующие BKV от входа в наши клетки или предотвращающие правильную сборку вирусной частицы. Идем дальше, эти структуры также могут быть использованы для определения того, как антитела от пациентов с другими заболеваниями распознают частицу вируса BKV и, таким образом, помогают в разработке вакцины ».

Около 80% взрослого населения мира инфицировано BKV, но вирус редко вызывает болезнь у людей со здоровой иммунной системой. Однако у людей с ослабленным иммунитетом BKV может «реактивировать» и вызывать серьезные заболевания. Двумя такими примерами заболеваний, связанных с BKV, являются связанные с полиомавирусом нефропатия (PVAN) и геморрагический цистит (HC), которые влияют на получателей трансплантации почек и костного мозга соответственно.

Около 10% людей после трансплантации почек страдают PVAN, и до 90% из них отторгают органы трансплантации. В настоящее время существуют ограниченные варианты лечения для людей, страдающих заболеваниями, связанными с BKV.

Новые структуры дадут надежду страдающим, предоставив ученым более качественный исследовательский инструмент для работы.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:26
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